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Боррель перед Евросоветом: Буду просить лидеров ЕС о новом транше военной помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 12:26
Боррель перед Евросоветом: Буду просить лидеров ЕС о новом транше военной помощи Украине - Фото
Жозеп Боррель (скриншот видео ЕС)

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель будет просить лидеров ЕС о выделении нового транша военной помощи Украине. Об этом он заявил журналистам перед заседанием Евросовета ЕС.

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"Я попрошу лидеров поддержать предложение о выделении нового транша Европейскому фонду мира для продолжения оказания военной помощи Украине, а также для тренировочной миссии", – сказал Боррель.

По его словам, у ЕС есть предложения по обеим этим вопросам. Однако главной темой остается энергетика.

"Это как экономический вопрос, так и вопрос безопасности. Россия играется с ценами на газ. Посмотрите на решение ОПЕК, их решение сократить поставки нефти. Это очевидно ответ на наши попытки ввести потолок цен… Энергетика стала главным нестратегическим вопросом, связанным с войной и балансом сил в мире", – сказал Боррель.

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Марко Сировой
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ВСУ война ЕС оружие Жозеп Боррель
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