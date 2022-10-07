Боррель перед Евросоветом: Буду просить лидеров ЕС о новом транше военной помощи Украине

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель будет просить лидеров ЕС о выделении нового транша военной помощи Украине. Об этом он заявил журналистам перед заседанием Евросовета ЕС.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я попрошу лидеров поддержать предложение о выделении нового транша Европейскому фонду мира для продолжения оказания военной помощи Украине, а также для тренировочной миссии", – сказал Боррель.

По его словам, у ЕС есть предложения по обеим этим вопросам. Однако главной темой остается энергетика.

"Это как экономический вопрос, так и вопрос безопасности. Россия играется с ценами на газ. Посмотрите на решение ОПЕК, их решение сократить поставки нефти. Это очевидно ответ на наши попытки ввести потолок цен… Энергетика стала главным нестратегическим вопросом, связанным с войной и балансом сил в мире", – сказал Боррель.

7 октября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция планирует поставить Украине новые САУ Caesar.

Читайте также: Украина пересмотрела список необходимых вооружений с приближением зимы – Politico

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.