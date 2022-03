Боррель: Призываю к немедленному прекращению огня и созданию гуманитарных коридоров

Жозеп Боррель Фонтельес, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, призвал немедленно остановить войну в Украине.

"Я призываю к немедленному прекращению огня. Я призываю к немедленному созданию гуманитарных коридоров", – пишет в своем Twitter.

Сегодня, 3 марта, Боррель посетил центр беженцев в Кишиневе.

"Я разбит рассказами людей, вынужденных бежать из Украины, поскольку российские силы продолжают обстреливать мирных жителей", – отмечает Боррель.

По его словам, Молдова обеспечивает безопасный проезд около 120 000 человек. Кроме того, сегодня страна принимает более 20 000 детей-беженцев.

