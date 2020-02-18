Бой на Донбассе. США призвали Россию выполнять обязательства

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США, реагируя на сегодняшнее боестолкновение на Донбассе, призвали Россию соблюдать минские соглашения и договоренности, достигнутые в рамках нормандского формата. Об этом сообщается в Twitter посольства США в Украине.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними сообщениями об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои Минские и Нормандские обязательства", - сказано в сообщении.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил в своем Twitter о состоявшейся встрече с заместителем госсекретаря США, координатором по вопросам противодействия терроризму Нейтаном Сейлсом.

По словам Авакова, стороны определили практические шаги сотрудничества в борьбе с терроризмом, обсудили обострение ситуации на Донбассе. "Только решительная позиция и совместные действия стран-партнеров остановят дерзкую агрессию РФ", - написал глава МВД.

В пресс-службе МВД уточнили, что Аваков и Сейлс определили практические шаги по сотрудничеству "в сфере противодействия терроризму, экстремизму и радикализации общества".

Также стороны обсудили сотрудничество в рамках проекта "Полицейский офицер общины".