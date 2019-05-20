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20.05.2019, 12:40

Бойко об обещании Зеленского распустить Раду: Я очень доволен

Бойко об обещании Зеленского распустить Раду: Я очень доволен - Фото
Юрий Бойко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-глава Оппоблока напомнил, что в Украине - парламентско-президентская республика

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Соучредитель партии Оппозиционная платформа-За жизнь Юрий Бойко заявил, что "очень доволен" обещанием президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду. Об этом он рассказал журналистам после инаугурации, пишет Украинформ.

"Сегодня мы рады объявлению о роспуске Верховной Рады, потому что не может парламент с уровнем доверия в 4% делать законодательные акты и руководить страной, потому что у нас - парламентско-президентская республика. Поэтому я очень доволен", - заявил Бойко.

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Сегодня в парламенте Зеленский принес присягу на верность украинскому народу.

Также президент предложил правительству Владимира Гройсмана "не создавать проблем и написать заявление об отставке". 

Смотрите также: Поддерживаете ли вы решение о роспуске Рады? Опрос LIGA.net

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Теги: Владимир Зеленский, инаугурация, роспуск, юрий бойко
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