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Бойко проголосовал за то, что "приказали сделать люди"

Бойко проголосовал за то, что "приказали сделать люди" - Фото
Юрий Бойко (скриншот видео)
21.07.2019, 11:23

Глава партии Оппоплатформа рассказал, за что он голосовал и когда в Украине, по его словам, "все будет хорошо"

Глава партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко проголосовал на досрочных парламентских выборах за то, "что приказали сделать люди". Об этом он заявил журналистам, выйдя из избирательного участка в Киевской области.

"Дали приказы: остановите нам войну, остановите тарифный беспредел, сделайте нормальную, человеческую жизнь в стране, верните спокойную, стабильную, добрую Украину. С этим "наказом" я и пришел сюда (на избирательный участок – ред.), и я уверен, что мы это сделаем, потому что так хотят миллионы людей по всей стране", - сказал он.

Бойко также заявил, что убежден – "в стране все будет хорошо, страна станет на нормальные рельсы". Хорошо, по его словам, станет после того, как "закончится эпоха национализма, радикалов, бесправия".

Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Как сообщалось ранее, в городе Бахмут Донецкой области уже зафиксированы первые попытки фальсификаций.

Читайте также: День голосования. Украина выбирает Верховную Раду: хроника

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выборы юрий бойко
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