Бойцы 71 егерской бригады ДШВ накрыли группу диверсантов под Бахмутом – видео
11.12.2022, 15:53
Иллюстративное фото (Фото - Генштаб ВСУ)
Военные 71 отдельной егерской бригады ДШВ обнаружили и накрыли минометным огнем диверсионно-разведывательную группу оккупантов. Видео опубликовало Министерство обороны.
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Российские оккупанты тайно выдвинули ДРГ для разведки системы обороны ВСУ в районе Бахмута.
"Однако подобраться к позициям 71 отдельной егерской бригады ДШВ не получилось — всевидящие дроны обнаружили передвижение врага, а минометная батарея накрыла их точным огнем", – сообщает Минобороны.
- 10 декабря спикер Восточной группировки войск ВСУ сказал, что россияне изменили тактику и теперь создают в районе Бахмута штурмовые отряды.
- Утром 11 декабря Генштаб в сводке сообщил, что основные усилия россияне сосредоточили вдоль трассы, которая ведет из свободного Купянска в оккупированную Кременную, а также возле Бахмута.
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