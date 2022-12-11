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Бойцы 71 егерской бригады ДШВ накрыли группу диверсантов под Бахмутом – видео

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2022, 15:53
Бойцы 71 егерской бригады ДШВ накрыли группу диверсантов под Бахмутом – видео - Фото
Иллюстративное фото (Фото - Генштаб ВСУ)

Военные 71 отдельной егерской бригады ДШВ обнаружили и накрыли минометным огнем диверсионно-разведывательную группу оккупантов. Видео опубликовало Министерство обороны.

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Российские оккупанты тайно выдвинули ДРГ для разведки системы обороны ВСУ в районе Бахмута.

"Однако подобраться к позициям 71 отдельной егерской бригады ДШВ не получилось — всевидящие дроны обнаружили передвижение врага, а минометная батарея накрыла их точным огнем", – сообщает Минобороны.

  • 10 декабря спикер Восточной группировки войск ВСУ сказал, что россияне изменили тактику и теперь создают в районе Бахмута штурмовые отряды
  • Утром 11 декабря Генштаб в сводке сообщил, что основные усилия россияне сосредоточили вдоль трассы, которая ведет из свободного Купянска в оккупированную Кременную, а также возле Бахмута.
Сергій Бережний
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война бахмут дрг
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