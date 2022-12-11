Бойцы 71 егерской бригады ДШВ накрыли группу диверсантов под Бахмутом – видео

Военные 71 отдельной егерской бригады ДШВ обнаружили и накрыли минометным огнем диверсионно-разведывательную группу оккупантов. Видео опубликовало Министерство обороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Российские оккупанты тайно выдвинули ДРГ для разведки системы обороны ВСУ в районе Бахмута.

"Однако подобраться к позициям 71 отдельной егерской бригады ДШВ не получилось — всевидящие дроны обнаружили передвижение врага, а минометная батарея накрыла их точным огнем", – сообщает Минобороны.

10 декабря спикер Восточной группировки войск ВСУ сказал, что россияне изменили тактику и теперь создают в районе Бахмута штурмовые отряды.

Утром 11 декабря Генштаб в сводке сообщил, что основные усилия россияне сосредоточили вдоль трассы, которая ведет из свободного Купянска в оккупированную Кременную, а также возле Бахмута.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.