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04.04.2019, 17:36

Бойцы Нацгвардии оцепили НСК Олимпийский

Бойцы Нацгвардии оцепили НСК Олимпийский - Фото
Фото: facebook.com/steklevko

Также возле стадиона замечены пожарные машины

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Бойцы Национальной гвардии оцепили НСК Олимпийский в Киеве на фоне заявлений о дебатах между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает журналист Радио Свобода Левко Стек в Facebook.

"Территорию вокруг Олимпийского окружили нацгвардейцы. Причины не называют. Но возле стадиона суета. Пожарные машины. Предполагаю, что началась подготовка к дебатам", - написал он.

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Спикер МВД Артем Шевченко на вопрос корреспондента LIGA.net о том, что происходит вокруг НСК Олимпийский, ответил: "Мы способны обеспечить безопасность, а вот действия свои, кто, где стоит и так далее, мы не комментируем".

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко в рамках выполнения скандальных условий для дебатов, которые поставил Владимир Зеленский, заявил, что ждет завтра соперника в стадионном медпункте для сдачи анализов.

Вчера вечером Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко к участию в дебатах, которые должны, по его требованию, пройти на НСК Олимпийский. Зеленский назвал ряд других обязательных условий, среди них - медицинская экспертиза.

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, дебаты, олимпийский
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