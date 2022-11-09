Бойцы спецназа Нацгвардии уничтожили колонну россиян в Донецкой области – фото
09.11.2022, 17:40
Фото: Нацгвардия
Сегодня, 9 ноября, бойцы подразделения специального назначения Национальной гвардии разбили колонну российских оккупантов, уничтожив три танка и два бронетранспортера. Об этом сообщает в Facebook Нацгвардия.
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Спецназовцы Нацгвардии обнаружили и уничтожили колонну техники противника в Донецкой области.
"Быстрый и эффективный удар гвардейцы нанесли из ПТРК и сбросом снарядов дронами с воздуха", – говорится в сообщении.
В результате удара были уничтожены три танка и два БМП вместе с экипажами.
- За сутки 8 ноября Силы обороны уничтожили 780 оккупантов, 15 танков и 13 единиц артиллерии — потери России.
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