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Бойцы спецназа Нацгвардии уничтожили колонну россиян в Донецкой области – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 17:40
Бойцы спецназа Нацгвардии уничтожили колонну россиян в Донецкой области – фото - Фото
Фото: Нацгвардия

Сегодня, 9 ноября, бойцы подразделения специального назначения Национальной гвардии разбили колонну российских оккупантов, уничтожив три танка и два бронетранспортера. Об этом сообщает в Facebook Нацгвардия.

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Спецназовцы Нацгвардии обнаружили и уничтожили колонну техники противника в Донецкой области.

"Быстрый и эффективный удар гвардейцы нанесли из ПТРК и сбросом снарядов дронами с воздуха", – говорится в сообщении.

В результате удара были уничтожены три танка и два БМП вместе с экипажами.

Бойцы спецназа Нацгвардии уничтожили колонну россиян в Донецкой области – фото

Бойцы спецназа Нацгвардии уничтожили колонну россиян в Донецкой области – фото

Бойцы спецназа Нацгвардии уничтожили колонну россиян в Донецкой области – фото

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Наталія Медведєва
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война нацгвардия
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