Бойцы спецназа Нацгвардии уничтожили колонну россиян в Донецкой области – фото

Сегодня, 9 ноября, бойцы подразделения специального назначения Национальной гвардии разбили колонну российских оккупантов, уничтожив три танка и два бронетранспортера. Об этом сообщает в Facebook Нацгвардия.

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Спецназовцы Нацгвардии обнаружили и уничтожили колонну техники противника в Донецкой области.

"Быстрый и эффективный удар гвардейцы нанесли из ПТРК и сбросом снарядов дронами с воздуха", – говорится в сообщении.

В результате удара были уничтожены три танка и два БМП вместе с экипажами.

За сутки 8 ноября Силы обороны уничтожили 780 оккупантов, 15 танков и 13 единиц артиллерии — потери России.

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Наталія Медведєва

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