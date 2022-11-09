ВСУ за сутки уничтожили 780 оккупантов, 15 танков и 13 единиц артиллерии — потери России

Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили 780 оккупантов, 15 танков и 13 единиц артиллерии. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром 9 ноября Генштаб сообщал, что ВСУ отбивают атаки российских оккупантов в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара — авиация продолжает бить по противнику.

Общие потери противника с 24 февраля составили:

— личного состава — 77 950 человек (+780);

— танков — 2801 (+15);

— боевых бронированных машин — 5666 (+12);

— артиллерийских систем — 1802 (+11);

— РСЗО — 393 (+2);

— средств ПВО — 205 (+2);

— самолетов — 278;

— вертолетов — 260;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1483 (+7);

— крылатых ракет — 399;

— кораблей/катеров — 16;

— автомобильной техники и автоцистерн — 4227 (+11);

— специальной техники — 159.

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Дмитро Гриниченко

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