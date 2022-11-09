ВСУ за сутки уничтожили 780 оккупантов, 15 танков и 13 единиц артиллерии — потери России
Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили 780 оккупантов, 15 танков и 13 единиц артиллерии. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Утром 9 ноября Генштаб сообщал, что ВСУ отбивают атаки российских оккупантов в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара — авиация продолжает бить по противнику.
Общие потери противника с 24 февраля составили:
— личного состава — 77 950 человек (+780);
— танков — 2801 (+15);
— боевых бронированных машин — 5666 (+12);
— артиллерийских систем — 1802 (+11);
— РСЗО — 393 (+2);
— средств ПВО — 205 (+2);
— самолетов — 278;
— вертолетов — 260;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1483 (+7);
— крылатых ракет — 399;
— кораблей/катеров — 16;
— автомобильной техники и автоцистерн — 4227 (+11);
— специальной техники — 159.
- Российские оккупанты могут строить линию обороны в Херсонской области для двух целей — долгие бои или прикрытие для отхода из региона, заявил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.
- Армия России несет значительные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара в Донецкой области, сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.
- В Генштабе сообщали, что противник пытается полностью заблокировать Бахмут с разных направлений, но ВСУ оказывают успешное сопротивление.
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