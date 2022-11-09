Пентагон про оборону РФ в Херсоне: Могут готовиться к боям, но это может быть прикрытием

Российские оккупанты могут строить линию обороны в Херсонской области для двух целей — долгие бои или прикрытие для отхода из региона. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

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По его словам, возможно, россияне хотят оборонять правый берег Херсонской области в долгосрочной перспективе, однако это может быть частью действий для прикрытия, когда они захотят уйти из Херсона.

Он отметил, что несмотря на усилия РФ по строительству обороны, Вооруженные Силы Украины оказывают давление на оккупантов.

"Мы сосредоточены на том, чтобы у них было то, что им нужно на поле боя прямо сейчас, чтобы добиться успеха", — сказал генерал.

Также Райдер сообщил, что армия России окапывается во временно оккупированном Херсоне, а США будут делать все возможное, чтобы помочь Украине в освобождении территорий перед зимой.

Украина якобы рассчитывает освободить Херсон в ноябре, и это "окажет сокрушительное воздействие" на общественное мнение в России, считает начальник ГУР Буданов.

Ранее в авторской статье генерал Забродский объяснил, почему для РФ "логично" покинуть Херсон.

Вооруженные Силы Украины продолжают "теснить" оккупантов с трех направлений в Херсонской области, сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

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Дмитро Гриниченко

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