UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пентагон про оборону РФ в Херсоне: Могут готовиться к боям, но это может быть прикрытием

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 08:26
Пентагон про оборону РФ в Херсоне: Могут готовиться к боям, но это может быть прикрытием - Фото
Пэт Райдер (Фото: пресс-служба Пентагона)

Российские оккупанты могут строить линию обороны в Херсонской области для двух целей — долгие бои или прикрытие для отхода из региона. Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, возможно, россияне хотят оборонять правый берег Херсонской области в долгосрочной перспективе, однако это может быть частью действий для прикрытия, когда они захотят уйти из Херсона. 

Он отметил, что несмотря на усилия РФ по строительству обороны, Вооруженные Силы Украины оказывают давление на оккупантов. 

"Мы сосредоточены на том, чтобы у них было то, что им нужно на поле боя прямо сейчас, чтобы добиться успеха", — сказал генерал.

Также Райдер сообщил, что армия России окапывается во временно оккупированном Херсоне, а США будут делать все возможное, чтобы помочь Украине в освобождении территорий перед зимой.

Читайте также: Резников о Херсоне: Потенциально, россияне готовы к "акту доброй воли" на правом берегу

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон США война Херсонская область Пэт Райдер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 