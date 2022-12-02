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Бойцы ССО нашли в оккупированных Пологах комплекс радиоэлектронной борьбы РФ. Он уничтожен

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 15:59
Бойцы ССО нашли в оккупированных Пологах комплекс радиоэлектронной борьбы РФ. Он уничтожен - Фото
Фото: ССО ВСУ

На временно оккупированной территории Запорожской области военнослужащие Сил спецопераций обнаружили российский комплекс радиоэлектронной борьбы. После этого его уничтожили артиллеристы. Об этом сообщают в Facebook ССО ВСУ.

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Как отмечается, накануне подразделение ССО ВСУ установило точное местонахождение комплекса РЭБ российских оккупантов в городе Пологи Запорожской области.

"Кроме создания препятствий Силам обороны Украины этот комплекс оккупанты использовали для подавления мобильной связи в населенном пункте", – говорится в сообщении. 

Координаты вражеского РЭБ бойцы ССО передали артиллерийским подразделениям ВСУ, которые уничтожили комплекс противника.

Читайте также: ССО уничтожили наблюдательный пункт россиян под Бахмутом их же ракетами – видео

Наталія Медведєва
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