Бойцы ССО нашли в оккупированных Пологах комплекс радиоэлектронной борьбы РФ. Он уничтожен
На временно оккупированной территории Запорожской области военнослужащие Сил спецопераций обнаружили российский комплекс радиоэлектронной борьбы. После этого его уничтожили артиллеристы. Об этом сообщают в Facebook ССО ВСУ.
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Как отмечается, накануне подразделение ССО ВСУ установило точное местонахождение комплекса РЭБ российских оккупантов в городе Пологи Запорожской области.
"Кроме создания препятствий Силам обороны Украины этот комплекс оккупанты использовали для подавления мобильной связи в населенном пункте", – говорится в сообщении.
Координаты вражеского РЭБ бойцы ССО передали артиллерийским подразделениям ВСУ, которые уничтожили комплекс противника.
- 18 ноября в Силах спецопераций рассказали, как вместе с бойцами Иностранного легиона зачищали передовые посты оккупантов в одном из сел Херсонской области.
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