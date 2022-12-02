Бойцы ССО нашли в оккупированных Пологах комплекс радиоэлектронной борьбы РФ. Он уничтожен

На временно оккупированной территории Запорожской области военнослужащие Сил спецопераций обнаружили российский комплекс радиоэлектронной борьбы. После этого его уничтожили артиллеристы. Об этом сообщают в Facebook ССО ВСУ.

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Как отмечается, накануне подразделение ССО ВСУ установило точное местонахождение комплекса РЭБ российских оккупантов в городе Пологи Запорожской области.

"Кроме создания препятствий Силам обороны Украины этот комплекс оккупанты использовали для подавления мобильной связи в населенном пункте", – говорится в сообщении.

Координаты вражеского РЭБ бойцы ССО передали артиллерийским подразделениям ВСУ, которые уничтожили комплекс противника.

18 ноября в Силах спецопераций рассказали, как вместе с бойцами Иностранного легиона зачищали передовые посты оккупантов в одном из сел Херсонской области.

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Наталія Медведєва

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