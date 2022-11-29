Бойцы Сил спецопераций уничтожили российский наблюдательный пункт в районе Бахмута, используя ракеты оккупантов. Военное телевидение показало сюжет из района, где идут одни из самых ожесточенных боев на фронте.

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"Ноябрь 2022 года. Место действия называем условно: где-то в окрестностях города Бахмут Донецкой области", – сообщают журналисты.

Съемочная группа провела один день с подразделением ССО и отправилась с бойцами на боевое задание.

"Задачей парней сегодня было уничтожить наблюдательный пункт противника. Погодные условия в этот день были не на нашей стороне. Да и рельеф местности здесь не самый простой. Но парни с заданием справились", – говорится в сюжете.

Боец с позывным "Лев" рассказал, что по наблюдательному пункту оккупантов били трофейными ракетами. Задание выполнено – цель поражена.

Под Бахмутом против украинских войск в основном воюют наемники ЧВК и российские мобилизованные. "Вагнеровцев" заставляют идти в атаки под страхом смертной казни, а у мобилизованных нет подготовки, заявил спикер Восточной группировки ВСУ Череватый.

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Оксана Житнюк

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