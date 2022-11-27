Гаубицы M777, которые несколько месяцев назад Вооруженные Силы Украины получили от союзников, продолжают работать – зимой так же точно, как и летом. Об этом говорится в сюжете Военного телевидения.

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Как отмечается, гаубицам M777 еще не приходилось участвовать в войне такой масштабности и интенсивности – пушки успешно справляются с нагрузками.

"Работы у артиллеристов стабильно много. Получили цель, навелись, отработали и уже ждут новой цели. И так практически круглые сутки. Большие нагрузки гаубица М777 выдерживает достойно", – говорится в сюжете.

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Украинские военные за сутки 26 ноября уничтожили 600 российских оккупантов.

По информации Генштаба ВСУ, россияне пытаются восполнить боевые потери за счет личного состава, подготовка которого проводится в Беларуси.

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Наталія Медведєва

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