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Получили цель, навелись, отработали. Гаубицы M777 зимой работают не хуже, чем летом: видео видео

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27.11.2022, 21:50
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Гаубицы M777, которые несколько месяцев назад Вооруженные Силы Украины получили от союзников, продолжают работать – зимой так же точно, как и летом. Об этом говорится в сюжете Военного телевидения.

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Как отмечается, гаубицам M777 еще не приходилось участвовать в войне такой масштабности и интенсивности – пушки успешно справляются с нагрузками.

"Работы у артиллеристов стабильно много. Получили цель, навелись, отработали и уже ждут новой цели. И так практически круглые сутки. Большие нагрузки гаубица М777 выдерживает достойно", – говорится в сюжете.

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Наталія Медведєва
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война артиллерия M777
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