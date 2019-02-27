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27.02.2019, 12:30

Порошенко попросит Раду срочно вернуть антикоррупционную статью

Порошенко попросит Раду срочно вернуть антикоррупционную статью - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

После отмены статьи 368-2 УК о незаконном обогащении президентский блок хочет разработать новый законопроект

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Блок Петра Порошенко хочет разработать новый законопроект, в котором статья о незаконном обогащении будет полностью соответствовать Конституции Украины. Об этом сообщает пресс-служба БПП со ссылкой на главу фракции в парламенте Артура Герасимова.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила корреспонденту LIGA.net, что президент Петр Порошенко внесет этот законопроект в Верховную Раду как неотложный. По словам Луценко, в законопроекте будут учтены замечания КС.

"Фракция БПП выступает за то, что наказание за незаконное обогащение обязательно должно быть. Но оно должно быть исключительно конституционным способом. Поэтому наша фракция инициирует срочную разработку нового законопроекта, который выпишет статью таким образом, чтобы эта статья обязательно была, но полностью соответствовала Конституции", - объяснил Герасимов.

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Статья 368-2 УК обязывала государственных служащих давать пояснения об источниках их доходов и доходов членов их семей. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности.

По мнению Конституционного суда, ст. 368-2 УК нарушает презумпцию невиновности. По мнению судей, доказывать незаконность доходов должна сторона обвинения.

Статью отменили на основании представления, которое в 2017 году подписали 59 депутатов: вот их полный список. Из них 11 - члены БПП.

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Теги: коррупция, конституционный суд, БПП, законопроект, ирина луценко
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