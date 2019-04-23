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23.04.2019, 21:21

БПП проведет съезд сразу после инаугурации Зеленского

БПП проведет съезд сразу после инаугурации Зеленского - Фото
бпп

По словам Артура Герасимова, партия Солидарность обязательно будет принимать участие в парламентских выборах

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Партия Блок Петра Порошенко Солидарность намерена провести съезд сразу после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом журналистам сообщил глава фракции БПП Артур Герасимов, передает LIGA.net.

"Сразу после того, как состоится инаугурация нового президента, состоится съезд партии", - сказал он.

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Герасимов отметил, что съезд партии будет открытым для журналистов.

По его словам, партия Солидарность обязательно будет принимать участие в парламентских выборах.

"Та поддержка, которую мы почувствовали после выборов, доказывает, что Петр Порошенко становится лидером идеологической партии", - добавил Герасимов.

Сегодня, во время встречи президента Петра Порошенко с депутатами фракции БПП обсуждали итоги избирательной кампании и анализировали ошибки. Решили провести праймериз – внутрипартийные выборы – чтобы сформировать список для похода на парламентские выборы этой осенью.

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Теги: порошенко, БПП, солидарность, герасимов
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