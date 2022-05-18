Брат Кадырова командовал чеченцами в Мариуполе. Это симптом проблем РФ – разведка Британии

Двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова, вероятно, был полевым командиром чеченских боевиков в Мариуполе. Это указывает на проблемы у армии России, сообщает британское Минобороны со ссылкой на свою разведку.

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Разведчики отмечают: хоть Россия и окружала Мариуполь более десяти недель, украинское сопротивление их задержало, сорвало первые попытки РФ захватить ключевой город и нанесло оккупантам серьезные потери в личном составе.

Пытаясь сломить защитников Украины, Россия привлекала дополнительные силы, в частности, несколько тысяч кадыровцев, которые в основном сосредоточены на Мариупольском и Луганском направлениях.

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Кадыров, вероятно, лично осуществлял надзор за их развертыванием, а его двоюродный брат, Адам Делимханов, вероятно, был полевым командиром чеченских боевиков в Мариуполе.

По мнению британских разведчиков, развертывание таких разрозненных сил указывает на серьезные проблемы России с ресурсами на войну в Украине и, вероятно, способствует разобщению командования. Все это продолжает мешать операциям РФ.

В апреле ГУР сообщила, что в Мелитополе неизвестные ликвидируют оккупантов, в том числе кадыровцев.

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Марк Сировой

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