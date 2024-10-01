Бринк: США работают над разблокированием $50 млрд для Украины из активов РФ

Посол США ожидает, что это можно сделать в сотрудничестве с партнерами до конца года

Бриджит Бринк, посол США в Украине (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

США работают над разблокировкой $50 млрд займа для Украины, который будет погашаться путем будущих доходов, полученных от замороженных российских активов. Об этом рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью Forbes Ukraine.

По ее мнению, это удастся сделать до конца 2024 года при сотрудничестве с партнерами, и в случае достижения успеха "это откроет значительную сумму средств".

"Мы работаем над разблокировкой $50 млрд займа для Украины, который базируется на российских суверенных активах. Мы верим, что это можно сделать в сотрудничестве с европейцами и другими партнерами до конца года", – заявила Бринк.

Посол добавила, что будущее финансирование потребует определенных шагов, особенно учитывая предстоящие выборы в США, и к этому решению еще предстоит прийти. При этом она не видит уменьшения сильной двухпартийной поддержки Украины, и это касается обеих палат Конгресса, а также широкой поддержки среди общественности.

СПРАВКА Замороженные активы Центробанка России в ЕС насчитывают 210 млрд евро и составляют большинство таких обездвиженных активов во всем мире. В зависимости от уровня процентных ставок доходы от этих активов оцениваются в 2,5-3 млрд евро в год. Замороженные активы Центробанка России в ЕС насчитывают 210 млрд евро и составляют большинство таких обездвиженных активов во всем мире. В зависимости от уровня процентных ставок доходы от этих активов оцениваются в 2,5-3 млрд евро в год.

13 июня на саммите G7 в Италии лидеры стран G7 договорились о направлении Украине $50 млрд. Предполагается, что средства будут обслуживаться и погашаться путем будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в ЕС и других юрисдикциях.

Украина рассчитывает, что страны Большой семерки (G7) запустят механизм дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины уже до конца 2024 года.

Читайте также: "Есть $50 млрд замороженных активов РФ". В Бундестаге объяснили, почему хотят сократить помощь