Брінк: США працюють над розблокуванням $50 млрд для України з активів РФ

Пані посол США очікує, що це можна зробити в співпраці з партнерами до кінця року

Бріджит Брінк, пані посол США в Україні (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

США працюють над розблокуванням $50 млрд позики для України, яка погашатиметься шляхом майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів. Про це розповіла пані посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

На її думку, це вдасться зробити до кінця 2024 року за співпраці з партнерами, та в разі досягнення успіху "це відкриє значну суму коштів".

"Ми працюємо над розблокуванням $50 млрд позики для України, що базується на російських суверенних активах. Ми віримо, що це можна зробити в співпраці з європейцями та іншими партнерами до кінця року", – заявила Брінк.

Пані посол додала, що майбутнє фінансування потребуватиме певних кроків, особливо з огляду на майбутні вибори в США, і до цього рішення ще потрібно буде дійти. Водночас вона не бачить зменшення сильної двопартійної підтримки України, і це стосується обох палат Конгресу, а також широкої підтримки серед громадськості.

ДОВІДКА Заморожені активи Центробанку Росії в ЄС налічують 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі. Залежно від рівня відсоткових ставок доходи від цих активів наразі оцінюються у 2,5-3 млрд євро на рік. Заморожені активи Центробанку Росії в ЄС налічують 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі. Залежно від рівня відсоткових ставок доходи від цих активів наразі оцінюються у 2,5-3 млрд євро на рік.

13 червня на саміті G7 в Італії лідери країн G7 домовилися про спрямування Україні $50 млрд. Передбачається, що кошти обслуговуватимуться та погашатимуться шляхом майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що перебувають у ЄС та інших юрисдикціях.

Україна розраховує, що країни Великої сімки (G7) запустять механізм додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) вже до кінця 2024 року.

Читайте також: "Є $50 млрд заморожених активів РФ". У Бундестазі пояснили, чому хочуть скоротити допомогу