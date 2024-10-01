Брінк: США працюють над розблокуванням $50 млрд для України з активів РФ
Бріджит Брінк, пані посол США в Україні (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

США працюють над розблокуванням $50 млрд позики для України, яка погашатиметься шляхом майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів. Про це розповіла пані посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв’ю Forbes Ukraine.

На її думку, це вдасться зробити до кінця 2024 року за співпраці з партнерами, та в разі досягнення успіху "це відкриє значну суму коштів".

"Ми працюємо над розблокуванням $50 млрд позики для України, що базується на російських суверенних активах. Ми віримо, що це можна зробити в співпраці з європейцями та іншими партнерами до кінця року", – заявила Брінк.

Пані посол додала, що майбутнє фінансування потребуватиме певних кроків, особливо з огляду на майбутні вибори в США, і до цього рішення ще потрібно буде дійти. Водночас вона не бачить зменшення сильної двопартійної підтримки України, і це стосується обох палат Конгресу, а також широкої підтримки серед громадськості.

ДОВІДКА
Заморожені активи Центробанку Росії в ЄС налічують 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі. Залежно від рівня відсоткових ставок доходи від цих активів наразі оцінюються у 2,5-3 млрд євро на рік.

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