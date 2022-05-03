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Британия даст ВСУ беспилотники Malloy T150. Они будут доставлять оборудование на фронт

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 23:40
Британия даст ВСУ беспилотники Malloy T150. Они будут доставлять оборудование на фронт - Фото
Иллюстративное фото: Malloy Aeronautics

Великобритания передаст ВСУ беспилотники Malloy T150 – они будут доставлять тяжелое оборудование войскам на передовую. Об этом пишет Sky News.

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Как уточняется, беспилотники имеют дальность полета 70 км и могут нести до 68 кг оборудования. Их производит британская компания Malloy Aeronautics.

Квадрокоптеры Malloy T150 прошли испытания в Королевской морской пехоте Великобритании.

Поставка беспилотников – это часть нового пакета военной помощи на 300 млн фунтов, объявленного премьер-министром Борисом Джонсоном.

  • Великобритания объявила о предоставлении Украине еще 300 млн фунтов, которые в основном предназначены для поставок средств радиоэлектронной борьбы.

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Яна Катасонова
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