Британия даст ВСУ беспилотники Malloy T150. Они будут доставлять оборудование на фронт
03.05.2022, 23:40
Иллюстративное фото: Malloy Aeronautics
Великобритания передаст ВСУ беспилотники Malloy T150 – они будут доставлять тяжелое оборудование войскам на передовую. Об этом пишет Sky News.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как уточняется, беспилотники имеют дальность полета 70 км и могут нести до 68 кг оборудования. Их производит британская компания Malloy Aeronautics.
Квадрокоптеры Malloy T150 прошли испытания в Королевской морской пехоте Великобритании.
Поставка беспилотников – это часть нового пакета военной помощи на 300 млн фунтов, объявленного премьер-министром Борисом Джонсоном.
- Великобритания объявила о предоставлении Украине еще 300 млн фунтов, которые в основном предназначены для поставок средств радиоэлектронной борьбы.
Читайте также: Выступление Джонсона в ВР: "Путинская военная машина разбилась об украинский патриотизм"
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии