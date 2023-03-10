Британия и Франция возьмутся тренировать морпехов ВСУ

Великобритания и Франция договорились совместно обучать украинских морских пехотинцев. Об этом заявили лидеры двух государств – Риши Сунак и Эмманюэль Макрон – во время встречи в Париже, передает The Guardian.

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Как сообщает издание, лидеры двух стран договорились обучать украинских морских пехотинцев, "чтобы дать Украине решающее преимущество на поле боя и помочь Украине выиграть эту войну".

Макрон заявил, что они с Сунаком договорились о конкретных действиях по обучению украинских военных и по высокотехнологичным сегментам.

"Мы должны найти выход из этого конфликта, мы должны поставить наших украинских друзей в наилучшее положение", – заявил Макрон.

Польша готова обучать украинских пилотов на F-16.

На военных учениях в штаб-квартире армии США в Европе и Африке украинские военные отрепетировали ряд вариантов контрнаступления, которое предполагается предпринять этой весной.

Оксана Житнюк

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