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Украинские командиры с генералами США провели в Германии военные игры по контрнаступлению

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03.03.2023, 10:03
Украинские командиры с генералами США провели в Германии военные игры по контрнаступлению - Фото
Скриншот с фильма Дмитрия Комарова ''Год''

На военных учениях в штаб-квартире армии США в Европе и Африке украинские военные отрепетировали ряд вариантов контрнаступления, которое предполагается предпринять этой весной, чтобы выбить российских оккупантов с захваченной территории. Об этом пишет The New York Times.

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По данным издания, которое пообщалось с американскими военными, знакомыми с такими учениями в Висбадене (Германия), на них присутствовали "самые высокопоставленные генералы президента Байдена, ответственные за усилия США по оказанию помощи Украине".

Учения были призваны выработать стратегию, заявили официальные лица, с учетом рисков и преимуществ различных шагов, которые Украина может предпринять против позиций России в ближайшие месяцы.

"Украинские официальные лица в конечном итоге решат, какому курсу следовать, а американские военные чиновники, как отмечается, служат своего рода резонатором", – говорится в статье.

Командующий войсками НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи после одного из раундов такой военной симуляции похвалил "феноменальную" адаптируемость украинских Вооруженных Сил и заверил, что "мы собираемся помочь им адаптироваться еще лучше". По его словам, США и Альянс "могут продолжать [помогать] столько, сколько потребуется".

Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, также принял участие в учениях 2 марта. Он описал "огромный стол с картами, значками и другими военными атрибутами, предназначенными для обозначения возможных сражений".

"Украинцы перемещают вещи на этих картах, чтобы сориентироваться, как им лучше действовать, и они определяют преимущества и недостатки связанных с этим рисков. Это обычное дело, которое делают все военные", – описал он все в общих словах и отказался детализировать варианты, которые украинцы опробовали на учениях.

В январе министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что "реальной целью на этот год" будет перерезать "сухопутный мост" вдоль Азовского моря.

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Милли заявил, что, помимо танков, боеприпасов и боевых машин для ВСУ, администрация Байдена намеревалась усилить ПВО Украины, и эту задачу военные планировщики Пентагона считают критически важной.

Западные чиновники предупредили, отмечается в статье, что если у Украины закончатся вооружения, которые она использовала в прошлом году для сдерживания российских самолетов, Москва может быстро получить "более сильную руку".

"Наиболее важным приоритетом, в котором сейчас нуждаются украинцы, является противовоздушная оборона", – считает Милли.

С января Пентагон начал расширять учения для украинцев в ФРГ: пятинедельный курс предназначен для обучения украинских военнослужащих тому, как перемещать и координировать подразделения размером с роту и батальон на поле боя, синхронизируя использование артиллерии, бронетехники и сухопутных войск.

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Євген Пилипенко
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Германия война учения военная помощь Марк Милли Кристофер Каволи
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