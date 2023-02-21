UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские бойцы проводят учения по защите Киева от наступления с севера – видео

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 11:58
Украинские бойцы проводят учения по защите Киева от наступления с севера – видео - Фото
Фото: Минобороны

С 21 февраля в течение нескольких дней будут проходить учения по защите столицы. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, отмечая, что учения являются плановыми, угроза наступления российских оккупантов с севера сейчас минимальна.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По сценарию учений, враг проводит наступательную операцию с северного направления. Задача сил и средств обороны Киева – под руководством командующего отработать весь комплекс задач по обороне столицы. Кроме того, в ходе тренировки украинские военные планируют провести учения по защите гражданского населения в условиях боевых действий.

"Отмечаем, это запланированная тренировка группировки сил и средств обороны Киева. В настоящее время угроза нападения на столицу с севера минимальна. Ситуация стабильна и контролируема", – говорится в сообщении.

Учения уже прошли в Чернобыльской зоне, где украинские защитники держали оборону северной границы Киевской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

  • 14 февраля по итогам встречи в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят подготовки России к новому массированному наступлению на Украину, но "хотят позаботиться, чтобы Украина могла защитить себя в будущем".

Читайте также: Уоллес поставил под сомнение способность России продолжать наступление в Украине

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война киев учения
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 