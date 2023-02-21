Украинские бойцы проводят учения по защите Киева от наступления с севера – видео

С 21 февраля в течение нескольких дней будут проходить учения по защите столицы. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, отмечая, что учения являются плановыми, угроза наступления российских оккупантов с севера сейчас минимальна.

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По сценарию учений, враг проводит наступательную операцию с северного направления. Задача сил и средств обороны Киева – под руководством командующего отработать весь комплекс задач по обороне столицы. Кроме того, в ходе тренировки украинские военные планируют провести учения по защите гражданского населения в условиях боевых действий.

"Отмечаем, это запланированная тренировка группировки сил и средств обороны Киева. В настоящее время угроза нападения на столицу с севера минимальна. Ситуация стабильна и контролируема", – говорится в сообщении.

Учения уже прошли в Чернобыльской зоне, где украинские защитники держали оборону северной границы Киевской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

14 февраля по итогам встречи в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят подготовки России к новому массированному наступлению на Украину, но "хотят позаботиться, чтобы Украина могла защитить себя в будущем".

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Вадим Ребрина

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