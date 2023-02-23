Группировка сил и средств обороны Киева проводит тренировку подготовки и ведения оборонной операции в условиях наступления вражеских войск на столицу. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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В КГВА подчеркнули, что столица защищена и угроза наступления с севера сейчас минимальна, однако оборону нужно постоянно совершенствовать.

Руководитель одного из секторов обороны столицы получил боевое распоряжение на развертывание блокпоста и вместе с ним – взводного опорного пункта. Представители ВСУ, Нацгвардии, полиции при содействии районной администрации должны в кратчайшие сроки обеспечить развертывание этих объектов и занятие личным составом боевых позиций.

Бойцы должны как можно быстрее приступить к выполнению поставленных боевых задач, а в течение суток блокпосты оборудуются в полном объеме, включая освещение, обогрев и пр.

"Мы проверяем, сколько реально нужно времени на все эти мероприятия. Такая тренировка проводится одновременно в нескольких районах Киева", – сказал начальник КГВА Сергей Попко.

Учения направлены на усовершенствование системы управления группировкой, организацию эффективного взаимодействия с исполнительными властями Киева, наращивание системы инженерного оборудования, противовоздушной обороны. Также выполняются определенные меры по обеспечению общественного порядка и защите гражданских.

"В начале агрессии для нас было много нового, много нестыковок. Но опыт этого года показал: что нужно делать, на чем сосредоточивать основные усилия, какие "сюрпризы" готовить. Однозначно, на сегодняшний день мы готовы давать отпор врагу лучше, чем в прошлом году. Поэтому учитывая тактику действий противника, мы учимся и готовим, еще раз хочу подчеркнуть, определенные "сюрпризы". Какие именно – пусть останется тайной", – сказал Попко.

Эти учения ранее анонсировали в Минобороны, подчеркивая, что в настоящее время угроза нападения на столицу с севера минимальна - ситуация стабильна и контролируема.

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Оксана Житнюк

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