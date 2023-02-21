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Атаки сотен российских самолетов на Киев не будет – Воздушные силы ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 16:30
Атаки сотен российских самолетов на Киев не будет – Воздушные силы ВСУ - Фото
Юрий Игнат (Скриншот)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что атаки сотен российских самолетов на Киев не будет, потому что сейчас "так никто не воюет". Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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"Многие эксперты, которые об этом говорят, и говорят о каких-то сотнях самолетов, полчищах. Не будет такого, так никто не воюет, это не Вторая мировая война", – сказал Игнат.

По его словам, на 40 аэродромах, которые РФ использует в атаках против Украины с первых дней вторжения, количество вражеской группировки не изменилось.

"Поэтому говорить о том, что массированная атака на Киев сотнями самолетов – это из другой оперы. Понятно, что этого не будет, потому что даже в начале агрессии враг использовал с десяток самолетов на каком-то направлении. Вылетели, сделали ракетно-бомбовый удар, потеряли несколько самолетов и улетели обратно", – сказал Игнат.

Он также напомнил, что сегодня значительно усилена противовоздушная оборона Украины.

  • 14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи в формате "Рамштайн" заявил, что США не видят подготовки России к новому массированному наступлению на Украину, но "хотят позаботиться, чтобы Украина могла защитить себя в будущем, несмотря на то, попытается ли Россия применить свои воздушные силы".
  • Газета Financial Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что союзники Украины в НАТО якобы фиксируют, что Россия стягивает к границам самолеты и вертолеты, вероятно, для поддержки наземного наступления.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что у россиян до сих пор много самолетов и вертолетов, однако, авиация — это, прежде всего, профессиональные летчики, подготовка которых занимает годы при условии, что большинство летной элиты оккупантов защитники Украины уже уничтожили.
Вадим Ребрина
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