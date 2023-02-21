Атаки сотен российских самолетов на Киев не будет – Воздушные силы ВСУ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что атаки сотен российских самолетов на Киев не будет, потому что сейчас "так никто не воюет". Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Многие эксперты, которые об этом говорят, и говорят о каких-то сотнях самолетов, полчищах. Не будет такого, так никто не воюет, это не Вторая мировая война", – сказал Игнат.

По его словам, на 40 аэродромах, которые РФ использует в атаках против Украины с первых дней вторжения, количество вражеской группировки не изменилось.

"Поэтому говорить о том, что массированная атака на Киев сотнями самолетов – это из другой оперы. Понятно, что этого не будет, потому что даже в начале агрессии враг использовал с десяток самолетов на каком-то направлении. Вылетели, сделали ракетно-бомбовый удар, потеряли несколько самолетов и улетели обратно", – сказал Игнат.

Он также напомнил, что сегодня значительно усилена противовоздушная оборона Украины.

14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи в формате "Рамштайн" заявил, что США не видят подготовки России к новому массированному наступлению на Украину, но "хотят позаботиться, чтобы Украина могла защитить себя в будущем, несмотря на то, попытается ли Россия применить свои воздушные силы".

Газета Financial Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что союзники Украины в НАТО якобы фиксируют, что Россия стягивает к границам самолеты и вертолеты, вероятно, для поддержки наземного наступления.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что у россиян до сих пор много самолетов и вертолетов, однако, авиация — это, прежде всего, профессиональные летчики, подготовка которых занимает годы при условии, что большинство летной элиты оккупантов защитники Украины уже уничтожили.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.