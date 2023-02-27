В ответ Путину. Вашингтон, Берлин и Варшава обсуждают проведение военных маневров в Польше

США, Германия и Польша ведут переговоры о проведении совместных военных маневров в Польше в ответ на угрозу восточной границе НАТО со стороны России. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, выступая в эфире общественно-правового телеканала ARD, сообщает DW.

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Писториус сообщил, что в настоящее время учения "рассматриваются". Он не привел никаких других подробностей.

Министр отметил, что военные маневры в граничащей с Украиной стране послужили бы "очень четким" сигналом союзникам по НАТО, а также российскому диктатору Владимиру Путину.

По словам Писториуса, НАТО "далеко не так слаб, как долгое время считал" Путин, Альянс "намного сильнее и сплоченнее, чем в прошлом году", до широкомасштабного вторжения российских войск в Украину.

Тем не менее "для стран Восточной Европы, таких как Польша, страны Балтии, Словакия и другие, важно видеть, что Германия как самый важный европейский член альянса и США как трансатлантический партнер выполняют свои оборонные обязательства", добавил Писториус.

23 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна усиливает меры безопасности на границе с Россией и Беларусью.

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Вадим Ребрина

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