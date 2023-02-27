Россия снова пугает мир ядерным оружием: Будет радиация и завалы. Планета без РФ не нужна

Заместитель председателя Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев снова начал бредить ядерным апокалипсисом и угрожать миру применением оружия массового поражения.

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Медведев написал "статью" для одного из пропагандистских изданий РФ, где начал высказываться о войне России, которую она ведет на уничтожение украинского народа.

Там он написал, что "вопрос существования самой России будет решен не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации".

"Мир без России нам не нужен", — заявил Медведев, вероятно, делая отсылку к подобным угрозам диктатора Владимира Путина, который говорил: "Зачем нам такой мир, если в нем не будет России?"

Бывший президент РФ начал рассказывать о том, что "Запад ведет всех к проигрышу, краху и апокалипсису".

"Тогда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы", — заявил он.

Тексты якобы Медведева изобилуют эпитетами и "остротами", направленными на эмоции российской аудитории ради большего пропагандистского эффекта. Заявления всегда пересыпаны выражениями вроде "атлантические импотенты", "киевские фанатики", "натовские выскочки", "зоологические выродки", "кучка англосаксонских стран и прихвостней" и так далее. Слова выше – всего из двух небольших постов.

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Дмитро Гриниченко

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