Россия снова пугает мир ядерным оружием: Будет радиация и завалы. Планета без РФ не нужна
Заместитель председателя Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев снова начал бредить ядерным апокалипсисом и угрожать миру применением оружия массового поражения.
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Медведев написал "статью" для одного из пропагандистских изданий РФ, где начал высказываться о войне России, которую она ведет на уничтожение украинского народа.
Там он написал, что "вопрос существования самой России будет решен не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации".
"Мир без России нам не нужен", — заявил Медведев, вероятно, делая отсылку к подобным угрозам диктатора Владимира Путина, который говорил: "Зачем нам такой мир, если в нем не будет России?"
Бывший президент РФ начал рассказывать о том, что "Запад ведет всех к проигрышу, краху и апокалипсису".
"Тогда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы", — заявил он.
- В октябре Зеленский назвал окружение Путина "щенками, которые выпьют водки и угрожают ядерным оружием".
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал не разносить в СМИ и сети заявления Медведева.
- В конце осени, комментируя высказывания Медведева, посол Украины в ООН Кислица "недоумевал", как это Россия еще не собрала Совбез, потому что – со слов упомянутого выше чиновника РФ – "воюет против Сатаны".
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