Британия отправит экспертов помочь в сборе доказательств военных преступлений – Трасс

Великобритания направляет группу экспертов, чтобы помочь в сборе доказательств военных преступлений на территории Украины. Об этом заявила глава МИД страны Лиз Трасс.

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В заявлении, опубликованном Форин-офис, говорится, что "группа специалистов окажет помощь украинскому правительству в сборе доказательств и судебном преследовании за военные преступления и будет включать в себя экспертов по сексуальному насилию в условиях конфликта".

Группа должна прибыть в Польшу в начале мая. Опыт экспертов "поможет выявить истину и привлечь путинский режим к ответственности за все, что они совершили", подчеркивает Трасс.

В заявлении цитируется ее высказывание о том, что "Россия принесла свое варварство в Украину и совершила гнусные зверства, в том числе в отношении женщин".

Заявление обнародовано перед визитом Трасс в Гаагу, где она намерена встретиться с председателем Международного уголовного суда Петром Хофманьским.

9 апреля 2022 года сообщалось, что в Украине начал работать онлайн-архив российских военных преступлений для фиксации и распространения правды о зверствах армии РФ в Украине.

27 апреля CNN подтвердил подлинность видеозаписей за 12 и 13 марта из Бучи, которые подтверждают присутствие РФ в городе во время массовых убийств.

Сергей Бережной

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