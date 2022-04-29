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Британия отправит экспертов помочь в сборе доказательств военных преступлений – Трасс

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 14:11
Британия отправит экспертов помочь в сборе доказательств военных преступлений – Трасс - Фото
Следователи с телами жертв массовых убийств в Буче (Фото - EPA)

Великобритания направляет группу экспертов, чтобы помочь в сборе доказательств военных преступлений на территории Украины. Об этом заявила глава МИД страны Лиз Трасс.

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В заявлении, опубликованном Форин-офис, говорится, что "группа специалистов окажет помощь украинскому правительству в сборе доказательств и судебном преследовании за военные преступления и будет включать в себя экспертов по сексуальному насилию в условиях конфликта".

Группа должна прибыть в Польшу в начале мая. Опыт экспертов "поможет выявить истину и привлечь путинский режим к ответственности за все, что они совершили", подчеркивает Трасс.

В заявлении цитируется ее высказывание о том, что "Россия принесла свое варварство в Украину и совершила гнусные зверства, в том числе в отношении женщин". 

Заявление обнародовано перед визитом Трасс в Гаагу, где она намерена встретиться с председателем Международного уголовного суда Петром Хофманьским.

Сергей Бережной
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Великобритания военные преступления Лиз Трасс
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