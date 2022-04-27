UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

CNN верифицировал новые видео из Бучи: трупы на улицах были при армии РФ

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 10:36
CNN верифицировал новые видео из Бучи: трупы на улицах были при армии РФ - Фото
Массовые убийства мирных людей в Буче (фото - Telegram Михаила Подоляка)

Телеканал CNN верифицировал новые видеозапись за 12 и 13 марта с дрона в городе Буча, которые подтверждают присутствие российской военной техники и их вооруженных сил во время резни в городе, сообщает телеканал со ссылкой на новое видео с беспилотника. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

CNN подтвердил подлинность видео и их геолокации, которые были сняты дроном 12 и 13 марта. Само видео телеканал пока не публикует.

На фрагменте видео от 13 марта телеканал идентифицировал три объекта: российскую военную техника на перекрестке улицы, чуть дальше от нее несколько тел убитых, которые лежат на том же месте, что и на видео, которое появилось ранее, 1 апреля. 

Видео с беспилотника от 13 марта также показывает, как еще одна российская военная техника движется дальше по улице в направлении тел.

Телеканал также идентифицировал на видео от 12 марта несколько российских солдат, которые находились возле военной техники, припаркованной у дома, чуть дальше по улице, где лежат тела погибших. 

CNN обратился за комментарием в Минобороны России, но пока не получил ответ.

Читайте также: Опубликовано видеодоказательство, что жителей Бучи убили во время оккупации города Россией

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военные преступления видео буча армия рф cnn
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 