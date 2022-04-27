CNN верифицировал новые видео из Бучи: трупы на улицах были при армии РФ

Телеканал CNN верифицировал новые видеозапись за 12 и 13 марта с дрона в городе Буча, которые подтверждают присутствие российской военной техники и их вооруженных сил во время резни в городе, сообщает телеканал со ссылкой на новое видео с беспилотника.

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CNN подтвердил подлинность видео и их геолокации, которые были сняты дроном 12 и 13 марта. Само видео телеканал пока не публикует.

На фрагменте видео от 13 марта телеканал идентифицировал три объекта: российскую военную техника на перекрестке улицы, чуть дальше от нее несколько тел убитых, которые лежат на том же месте, что и на видео, которое появилось ранее, 1 апреля.

Видео с беспилотника от 13 марта также показывает, как еще одна российская военная техника движется дальше по улице в направлении тел.

Телеканал также идентифицировал на видео от 12 марта несколько российских солдат, которые находились возле военной техники, припаркованной у дома, чуть дальше по улице, где лежат тела погибших.

CNN обратился за комментарием в Минобороны России, но пока не получил ответ.

На стыке марта и апреля украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов. На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей.

Российские чиновники и пропагандисты назвали кадры из Бучи "фейком". Однако спутниковые снимки компании Maxar указывают – убитые появились на улицах при оккупации.

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Наталия Фреик

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