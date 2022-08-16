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Британия отвергает обвинения в нарушении воздушного пространства России

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 21:40
Британия отвергает обвинения в нарушении воздушного пространства России - Фото
Самолет RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании (фото – Wikipedia)

Великобритания отвергает обвинения в том, что самолет радиоэлектронной разведки Королевских ВВС RC-135W Rivet Joint нарушил государственную границу России. Об этом заявил CNN пресс-представитель британского Министерства обороны. 

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Минобороны сообщило, что 15 августа борт RC-135W Rivet Joint осуществлял "штатную операцию" в международном воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями, когда "российский истребитель МиГ-31 совершил небезопасное сближение с ним".

Министерство утверждает, что британский самолет поддерживал связь с гражданской авиадиспетчерской службой РФ, а его экипаж "действовал безопасно и профессионально". Самолет не заходил в суверенное пространство России и в итоге благополучно вернулся на свою базу.

  • Самолеты радиоэлектронной разведки стран НАТО типа Rivet Joint совершали регулярные полеты над Украиной еще до начала полномасштабного российского вторжения.
Сергей Бережной
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Великобритания разведка RC-135 Rivet Joint
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