Британия отвергает обвинения в нарушении воздушного пространства России

Великобритания отвергает обвинения в том, что самолет радиоэлектронной разведки Королевских ВВС RC-135W Rivet Joint нарушил государственную границу России. Об этом заявил CNN пресс-представитель британского Министерства обороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Минобороны сообщило, что 15 августа борт RC-135W Rivet Joint осуществлял "штатную операцию" в международном воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями, когда "российский истребитель МиГ-31 совершил небезопасное сближение с ним".

Министерство утверждает, что британский самолет поддерживал связь с гражданской авиадиспетчерской службой РФ, а его экипаж "действовал безопасно и профессионально". Самолет не заходил в суверенное пространство России и в итоге благополучно вернулся на свою базу.

23 июня 2021 года около мыса Фиолент временно оккупированного Крыма россияне якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. Кремль утверждал, что тот "нарушил границу РФ".

Самолеты радиоэлектронной разведки стран НАТО типа Rivet Joint совершали регулярные полеты над Украиной еще до начала полномасштабного российского вторжения.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.