Британия отвергает обвинения в нарушении воздушного пространства России
Великобритания отвергает обвинения в том, что самолет радиоэлектронной разведки Королевских ВВС RC-135W Rivet Joint нарушил государственную границу России. Об этом заявил CNN пресс-представитель британского Министерства обороны.
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Минобороны сообщило, что 15 августа борт RC-135W Rivet Joint осуществлял "штатную операцию" в международном воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями, когда "российский истребитель МиГ-31 совершил небезопасное сближение с ним".
Министерство утверждает, что британский самолет поддерживал связь с гражданской авиадиспетчерской службой РФ, а его экипаж "действовал безопасно и профессионально". Самолет не заходил в суверенное пространство России и в итоге благополучно вернулся на свою базу.
- 23 июня 2021 года около мыса Фиолент временно оккупированного Крыма россияне якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. Кремль утверждал, что тот "нарушил границу РФ".
- Самолеты радиоэлектронной разведки стран НАТО типа Rivet Joint совершали регулярные полеты над Украиной еще до начала полномасштабного российского вторжения.
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