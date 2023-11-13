Британия передала пакет зимней помощи для ВСУ

Министерство обороны Соединенного Королевства передало Украине зимний пакет помощи для экипировки Вооруженных сил Украины соответствующей одеждой в период холодов. Об этом сообщили на официальной странице Минобороны в Х.

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В опубликованном списке помощи содержится:

→ 82 000+ касок;

→ 25 000+ комплектов зимней одежды;

→ 10 000+ комплектов бронежилетов;

→ 70 000+ сухпайков.

Эта помощь направлена на комплектацию военнослужащих новым снаряжением в преддверии зимы.

Кроме военной помощи, правительство призвало местные обороны компании теснее сотрудничать с украинскими производителями оружия для поддержки ВСУ и увеличения производства военной техники.

24 августа 2023 года сообщалось, что Китай готов присоединиться к совместной инициативе Организации Объединенных Наций с партнерами по сбору средств в поддержку Украины этой зимой.

7 октября Нидерланды выделили новый пакет помощи Украине на 102 миллиона евро.

20 октября стало известно, что Соединенные Штаты снизят размер ежемесячной бюджетной помощи Украине.

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