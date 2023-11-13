Британия передала пакет зимней помощи для ВСУ
13.11.2023, 20:59
Фото: Генеральный штаб ВСУ
Министерство обороны Соединенного Королевства передало Украине зимний пакет помощи для экипировки Вооруженных сил Украины соответствующей одеждой в период холодов. Об этом сообщили на официальной странице Минобороны в Х.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В опубликованном списке помощи содержится:
→ 82 000+ касок;
→ 25 000+ комплектов зимней одежды;
→ 10 000+ комплектов бронежилетов;
→ 70 000+ сухпайков.
Эта помощь направлена на комплектацию военнослужащих новым снаряжением в преддверии зимы.
Кроме военной помощи, правительство призвало местные обороны компании теснее сотрудничать с украинскими производителями оружия для поддержки ВСУ и увеличения производства военной техники.
- 24 августа 2023 года сообщалось, что Китай готов присоединиться к совместной инициативе Организации Объединенных Наций с партнерами по сбору средств в поддержку Украины этой зимой.
- 7 октября Нидерланды выделили новый пакет помощи Украине на 102 миллиона евро.
- 20 октября стало известно, что Соединенные Штаты снизят размер ежемесячной бюджетной помощи Украине.
Читайте также: Финляндия о "неблагодарности": Помощь Украине – не благотворительность, она воюет за нас
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии