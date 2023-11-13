Британія передала пакет зимової допомоги для ЗСУ
13.11.2023, 20:59
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Міністерство оборони Сполученого Королівства передало Україні зимовий пакет допомоги для екіпірування Збройних сил України відповідним одягом у період холодів. Про це повідомили на офіційній сторінці Міноборони у Х.
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В опублікованому списку допомоги міститься:
→ 82 000+ касок;
→ 25 000+ комплектів зимового одягу;
→ 10 000+ комплектів бронежилетів;
→ 70 000+ сухпайків.
Ця допомога спрямована на комплектацію військовослужбовців новим спорядженням напередодні зими.
Крім військової допомоги уряд закликав місцеві оборонні компанії тісніше співпрацювати з українськими виробниками зброї задля підтримки ЗСУ та збільшення виробництва військової техніки.
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