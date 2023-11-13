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Британія передала пакет зимової допомоги для ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
13.11.2023, 20:59
Британія передала пакет зимової допомоги для ЗСУ - Фото
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Міністерство оборони Сполученого Королівства передало Україні зимовий пакет допомоги для екіпірування Збройних сил України відповідним одягом у період холодів. Про це повідомили на офіційній сторінці Міноборони у Х.

В опублікованому списку допомоги міститься:

→ 82 000+ касок;
→ 25 000+ комплектів зимового одягу;
→ 10 000+ комплектів бронежилетів;
→ 70 000+ сухпайків.

Ця допомога спрямована на комплектацію військовослужбовців новим спорядженням напередодні зими.

Крім військової допомоги уряд закликав місцеві оборонні компанії тісніше співпрацювати з українськими виробниками зброї задля підтримки ЗСУ та збільшення виробництва військової техніки.

  • 24 серпня 2023 року повідомлялося, що Китай готовий долучитись до спільної ініціативи Організації Об’єднаних Націй із партнерами зі збору коштів на підтримку України цієї зими.
  • 7 жовтня Нідерланди виділили новий пакет допомоги Україні на 102 мільйони євро.
  • 20 жовтня стало відомо, що Сполучені Штати зменшать розмір щомісячної бюджетної допомоги Україні.

Читайте також: Фінляндія про "невдячність": Допомога Україні – не благодійність, вона воює за нас

Уляна Кричковська
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