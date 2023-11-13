Британія передала пакет зимової допомоги для ЗСУ

Міністерство оборони Сполученого Королівства передало Україні зимовий пакет допомоги для екіпірування Збройних сил України відповідним одягом у період холодів. Про це повідомили на офіційній сторінці Міноборони у Х.

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В опублікованому списку допомоги міститься:

→ 82 000+ касок;

→ 25 000+ комплектів зимового одягу;

→ 10 000+ комплектів бронежилетів;

→ 70 000+ сухпайків.

Ця допомога спрямована на комплектацію військовослужбовців новим спорядженням напередодні зими.

Крім військової допомоги уряд закликав місцеві оборонні компанії тісніше співпрацювати з українськими виробниками зброї задля підтримки ЗСУ та збільшення виробництва військової техніки.

24 серпня 2023 року повідомлялося, що Китай готовий долучитись до спільної ініціативи Організації Об’єднаних Націй із партнерами зі збору коштів на підтримку України цієї зими.

7 жовтня Нідерланди виділили новий пакет допомоги Україні на 102 мільйони євро.

20 жовтня стало відомо, що Сполучені Штати зменшать розмір щомісячної бюджетної допомоги Україні.

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