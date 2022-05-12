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Британия по всему миру ищет советское оружие для Украины. Россия тоже ищет – для себя

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 08:01
Британия по всему миру ищет советское оружие для Украины. Россия тоже ищет – для себя - Фото
Фото: EPA

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна по всему миру ищет советское оружие для того, чтобы выкупить его для Украины, пишет WSJ. По его словам, Россия тоже присоединилась к поискам, что свидетельствует о ее потерях в войне против Украины.

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"Значительная часть [министерства обороны] и военных атташе по всему миру ищут. Иногда мы наталкиваемся на россиян, кстати, тоже ищущих в некоторых странах запасы, потому что они у них быстро заканчиваются", – рассказал Воллес журналистам во время визита в Вашингтон. 11 мая.

По словам Уоллеса, запасы советской военной техники и оборудования есть в 23 странах мира. В Афганистане, куда Советский Союз завел войска в 1979 году, вероятно, может быть советское оружие, но Уоллес считает, что даже россияне не решатся покупать его там.

  • 7 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что война в Украине вступила в ту фазу, когда для победы нужна качественно другая помощь вооружением. По его словам, раньше Украина просила оружие советского образца, чтобы его можно было сразу бросить в бой, но его мало, оно чаще всего находится в плохом состоянии и требует дефицитных боеприпасов.
  • Поэтому Резников заявил, что Украина хочет как можно быстрее получить оружие, используемое странами НАТО.
  • 27 апреля после встречи с союзниками на американской базе Рамштайн в Германии Резников объявил, что Украина переходит на западные калибры.
Андрей Водяный
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Россия Великобритания война оружие Бен Уоллес
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