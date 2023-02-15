Британия: Власти РФ, видимо, осознают свою критическую слабость – производство вооружений

Власти Российской Федерации, видимо, осознают критическую слабость своего государства – недостаточное производство вооружений. Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Великобритании 15 февраля.

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Как сообщается, 9 февраля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал к увеличению производства танков в России во время посещения Омского завода транспортного машиностроения.

В британской разведке отметили, что это последовало за несколькими публичными комментариями российского диктатора Владимира Путина, призывающего оборонную промышленность лучше поддерживать "специальную военную операцию".

В Британии напоминают, что на телевизионном совещании 12 января 2023 года Путин раскритиковал вице-премьера, отвечающего за оборонную промышленность, Дениса Мантурова, заявив, что он "дурака валяет".

"Высокопоставленные российские руководители, вероятно, осознают, что военно-промышленное производство государства становится критической слабостью, усугубляемой стратегическим и оперативным просчетом вторжения в Украину", – заявили британские разведчики.

В Британии отметили, что производство вооружений почти наверняка не соответствует требованиям Минобороны России по обеспечению ресурсами для войны против Украины и восстановлению долгосрочных потребностей в обороне.

Вчера стало известно, что ФРГ будет самостоятельно производить боеприпасы для зенитных установок Gepard.

США заключили контракты на производство боеприпасов для Украины на $522 млн.

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Наталія Медведєва

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