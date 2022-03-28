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Британская разведка: Наибольших успехов армия РФ добилась в Мариуполе, надеется взять порт

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 09:19
Британская разведка: Наибольших успехов армия РФ добилась в Мариуполе, надеется взять порт - Фото
Мариуполь (Фото - полк Азов)

Наибольших успехов путинская армия добилась на юге в районе Мариуполя, где боевые действия продолжаются, поскольку Россия пытается захватить порт. Об этом сообщается в свежей сводке британской разведки по ситуации в Украине.

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В Минобороны Великобритании сообщили, что за последние сутки в размещении российских войск на временно оккупированных территориях Украины не произошло существенных изменений.

По данным британской разведки, в оккупационных войсках РФ ситуация с нехваткой материально-технического обеспечения усугубляется отсутствием боевого духа и агрессивным сопротивлением со стороны украинцев. 

  • По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, в результате обстрелов российских оккупантов пострадало 90% жилого фонда города, 40% не подлежит восстановлению. Эвакуированы 50% населения. В Россию депортированы от 20 000 до 30 000 горожан.

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Оксана Житнюк
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