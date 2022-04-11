UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британская разведка о новых военных преступлениях РФ: убитые в Бузовой, изнасилования

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 00:27
Британская разведка о новых военных преступлениях РФ: убитые в Бузовой, изнасилования - Фото
Расстрелянные и раздавленные русскими танками гражданские автомобили в Киевской области (Фото: Минобороны)

Британская разведка продолжает фиксировать свидетельства военных преступлений россиян, армия которых бежала с временно оккупированной территории Украины. Отчет спецслужбы за 10 апреля опубликован в Twitter Минобороны Великобритании.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Новые доказательства предполагаемых военных преступлений России продолжают появляться после отступления России с севера Украины", – говорится в отчете.

Британская разведка зафиксировала новую информацию о мирных жителях, которых убили российские военные, а также об изнасилованиях, совершенных солдатами армии РФ.

"Это включает в себя сообщения об обнаружении временной могилы с умершими украинскими мирными жителями недалеко от Бузовой.

Продолжают поступать заявления о сексуальном насилии со стороны российских военнослужащих", – сказано с отчете британской спецслужбы.

Британская разведка о новых военных преступлениях РФ: убитые в Бузовой, изнасилования
  • Ранее сегодня сообщалось, что возле заправки в селе Бузовая, недалеко от Бучи, обнаружили яму, в которой находились тела убитых гражданских украинцев.

Читайте также: Омбудсмен рассказала о случаях жестоких изнасилований оккупантами детей в Буче и Ирпене

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военные преступления разведка британская разведка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 