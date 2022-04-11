Британская разведка о новых военных преступлениях РФ: убитые в Бузовой, изнасилования

Британская разведка продолжает фиксировать свидетельства военных преступлений россиян, армия которых бежала с временно оккупированной территории Украины. Отчет спецслужбы за 10 апреля опубликован в Twitter Минобороны Великобритании.

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"Новые доказательства предполагаемых военных преступлений России продолжают появляться после отступления России с севера Украины", – говорится в отчете.

Британская разведка зафиксировала новую информацию о мирных жителях, которых убили российские военные, а также об изнасилованиях, совершенных солдатами армии РФ.

"Это включает в себя сообщения об обнаружении временной могилы с умершими украинскими мирными жителями недалеко от Бузовой.

Продолжают поступать заявления о сексуальном насилии со стороны российских военнослужащих", – сказано с отчете британской спецслужбы.

Ранее сегодня сообщалось, что возле заправки в селе Бузовая, недалеко от Бучи, обнаружили яму, в которой находились тела убитых гражданских украинцев.

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Наталия Медведева

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