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Британская разведка: РФ несет тяжелые потери, пытаясь добиться успеха на двух направлениях

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2022, 10:20

Разведка британского Министерства обороны в очередной краткой сводке по вторжению России в Украину сообщает, что войска РФ несут тяжелые потери, но все еще пытаются продвинуться к Одессе и захватить Мариуполь.

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Британская разведслужба отмечает, что россияне пытаются окружить силы ВСУ на востоке страны и замкнуть кольцо одновременным продвижением со стороны Харькова и Мариуполя.

Одновременно россияне намерены обойти Николаев, чтобы продолжить движение в сторону Одессы.

Британцы считают, что войска РФ "дорого платят за каждое продвижение" по территории Украины и что ВСУ оказывает им упорное сопротивление на всех направлениях.

Сергей Бережной
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ВСУ оккупанты британская разведка
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