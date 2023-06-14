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Британские Typhoon перехватили российские самолеты у воздушного пространства НАТО – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 21:48
Британские Typhoon перехватили российские самолеты у воздушного пространства НАТО – фото - Фото
Фото: twitter.com/RoyalAirForce

Истребители Typhoon Британских Военно-воздушных сил в Эстонии были подняты сегодня днем, чтобы перехватить российский разведывательный Ил-20 и два истребителя Су-27, летевших вблизи воздушного пространства НАТО. Об этом говорится в Twitter Королевских ВВС.

Пролет российских самолетов не отвечал международным нормам, поскольку они не отвечали на информационные запросы, говорят в британских ВВС.

Британские Typhoon перехватили российские самолеты у воздушного пространства НАТО – фото

Британские Typhoon перехватили российские самолеты у воздушного пространства НАТО – фото

Британские Typhoon перехватили российские самолеты у воздушного пространства НАТО – фото
  • 9 июня истребители Королевских ВВС Великобритании Typhoon дважды в течение 24 часов вылетали на перехват российских самолетов, летевших вблизи воздушного пространства НАТО.
Вадим Ребрина
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Typhoon
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