Британские Typhoon перехватили российские самолеты у воздушного пространства НАТО – фото

Истребители Typhoon Британских Военно-воздушных сил в Эстонии были подняты сегодня днем, чтобы перехватить российский разведывательный Ил-20 и два истребителя Су-27, летевших вблизи воздушного пространства НАТО. Об этом говорится в Twitter Королевских ВВС.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Пролет российских самолетов не отвечал международным нормам, поскольку они не отвечали на информационные запросы, говорят в британских ВВС.

9 июня истребители Королевских ВВС Великобритании Typhoon дважды в течение 24 часов вылетали на перехват российских самолетов, летевших вблизи воздушного пространства НАТО.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.