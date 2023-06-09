За сутки британцы дважды перехватывали самолеты РФ у воздушного пространства НАТО
09.06.2023, 19:40
Истребитель RAF Typhoon (фото - EPA)
Истребители Королевских ВВС Великобритании Typhoon дважды в течение 24 часов вылетали на перехват российских самолетов, летевших вблизи воздушного пространства НАТО. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на британское Минобороны.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Сегодня утром Typhoon вылетали на перехват самолета, летевшего в сторону Финского залива и Балтийского моря.
Минувшей ночью к самолетам Королевских ВВС, базирующимся в Эстонии, присоединились шведские военно-воздушные силы, чтобы перехватить самолет вблизи воздушного пространства НАТО и Швеции.
Читайте также: Россия: Перехватили два стратегических бомбардировщика США. Пентагон: Ничего существенного
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии