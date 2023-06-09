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За сутки британцы дважды перехватывали самолеты РФ у воздушного пространства НАТО

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09.06.2023, 19:40
За сутки британцы дважды перехватывали самолеты РФ у воздушного пространства НАТО - Фото
Истребитель RAF Typhoon (фото - EPA)

Истребители Королевских ВВС Великобритании Typhoon дважды в течение 24 часов вылетали на перехват российских самолетов, летевших вблизи воздушного пространства НАТО. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на британское Минобороны.

Сегодня утром Typhoon вылетали на перехват самолета, летевшего в сторону Финского залива и Балтийского моря.

Минувшей ночью к самолетам Королевских ВВС, базирующимся в Эстонии, присоединились шведские военно-воздушные силы, чтобы перехватить самолет вблизи воздушного пространства НАТО и Швеции.

Читайте также: Россия: Перехватили два стратегических бомбардировщика США. Пентагон: Ничего существенного

Вадим Ребрина
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ВеликобританиянатоTyphoon
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