За сутки британцы дважды перехватывали самолеты РФ у воздушного пространства НАТО

Истребители Королевских ВВС Великобритании Typhoon дважды в течение 24 часов вылетали на перехват российских самолетов, летевших вблизи воздушного пространства НАТО. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на британское Минобороны.

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Сегодня утром Typhoon вылетали на перехват самолета, летевшего в сторону Финского залива и Балтийского моря.

Минувшей ночью к самолетам Королевских ВВС, базирующимся в Эстонии, присоединились шведские военно-воздушные силы, чтобы перехватить самолет вблизи воздушного пространства НАТО и Швеции.

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