За останню добу британці двічі перехоплювали російські літаки біля повітряного простору НАТО

Винищувачі Королівських ВПС Великої Британії Typhoon двічі протягом 24 годин вилітали на перехоплення російських літаків, що летіли поблизу повітряного простору НАТО. Про це повідомляє Sky News з посиланням на британське Міноборони.

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Сьогодні вранці Typhoon вилітали на перехоплення літака, який летів у бік Фінської затоки та Балтійського моря.

Минулої ночі до літаків Королівських ВПС, що базуються в Естонії, приєдналися шведські військово-повітряні сили, щоб перехопити літак поблизу повітряного простору НАТО та Швеції.

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