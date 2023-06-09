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За останню добу британці двічі перехоплювали російські літаки біля повітряного простору НАТО

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09.06.2023, 19:40
За останню добу британці двічі перехоплювали російські літаки біля повітряного простору НАТО - Фото
Винищувач RAF Typhoon (фото - EPA)

Винищувачі Королівських ВПС Великої Британії Typhoon двічі протягом 24 годин вилітали на перехоплення російських літаків, що летіли поблизу повітряного простору НАТО. Про це повідомляє Sky News з посиланням на британське Міноборони.

Сьогодні вранці Typhoon вилітали на перехоплення літака, який летів у бік Фінської затоки та Балтійського моря.

Минулої ночі до літаків Королівських ВПС, що базуються в Естонії, приєдналися шведські військово-повітряні сили, щоб перехопити літак поблизу повітряного простору НАТО та Швеції.

Читайте також: Росія: Перехопили два стратегічні бомбардувальники США. Пентагон: Нічого суттєвого

Вадим Ребрина
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