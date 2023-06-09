За останню добу британці двічі перехоплювали російські літаки біля повітряного простору НАТО
09.06.2023, 19:40
Винищувач RAF Typhoon (фото - EPA)
Винищувачі Королівських ВПС Великої Британії Typhoon двічі протягом 24 годин вилітали на перехоплення російських літаків, що летіли поблизу повітряного простору НАТО. Про це повідомляє Sky News з посиланням на британське Міноборони.
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Сьогодні вранці Typhoon вилітали на перехоплення літака, який летів у бік Фінської затоки та Балтійського моря.
Минулої ночі до літаків Королівських ВПС, що базуються в Естонії, приєдналися шведські військово-повітряні сили, щоб перехопити літак поблизу повітряного простору НАТО та Швеції.
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