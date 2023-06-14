Британські Typhoon перехопили три російські літаки біля повітряного простору НАТО – фото

Винищувачі Typhoon Британських Військово-повітряних сил в Естонії були підняті сьогодні вдень, щоб перехопити російський розвідувальний Іл-20 та два винищувачі Су-27, що летіли поблизу повітряного простору НАТО. Про це йдеться у Twitter Королівських ВПС.

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Проліт російських літаків не відповідав міжнародним нормам, оскільки вони не відповідали на інформаційні запити, кажуть у британських ВПС.

9 червня винищувачі Королівських ВПС Великої Британії Typhoon двічі протягом 24 годин вилітали на перехоплення російських літаків, що летіли поблизу повітряного простору НАТО.

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