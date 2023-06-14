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Британські Typhoon перехопили три російські літаки біля повітряного простору НАТО – фото

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 21:48
Британські Typhoon перехопили три російські літаки біля повітряного простору НАТО – фото - Фото
Фото: twitter.com/RoyalAirForce

Винищувачі Typhoon Британських Військово-повітряних сил в Естонії були підняті сьогодні вдень, щоб перехопити російський розвідувальний Іл-20 та два винищувачі Су-27, що летіли поблизу повітряного простору НАТО. Про це йдеться у Twitter Королівських ВПС.

Проліт російських літаків не відповідав міжнародним нормам, оскільки вони не відповідали на інформаційні запити, кажуть у британських ВПС.

Британські Typhoon перехопили три російські літаки біля повітряного простору НАТО – фото

Британські Typhoon перехопили три російські літаки біля повітряного простору НАТО – фото

Британські Typhoon перехопили три російські літаки біля повітряного простору НАТО – фото
  • 9 червня винищувачі Королівських ВПС Великої Британії Typhoon двічі протягом 24 годин вилітали на перехоплення російських літаків, що летіли поблизу повітряного простору НАТО. 
Вадим Ребрина
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