Британский министр вслед за Байденом назвал диктатора Путина военным преступником
18.03.2022, 21:58
Министр здравоохранения Саджид Джавид назвал российского диктатора Владимира Путина "военным преступником", повторив слова президента США Джо Байдена. Об этом сообщает BBC.
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На форуме Консервативной партии Джавид говорил о своем гневе и печали после прочтения сообщений о массовых захоронениях в Мариуполе и гибели беременных женщин.
"Мы не ошибемся, если скажем, что Владимир Путин — военный преступник. Он представляет угрозу для свободы людей во всем мире, и он будет привлечен к ответственности", — сказал Джавид.
Кремль назвал использование Байденом этой фразы "непростительной риторикой".
- 17 марта Байден назвал Путина кровавым диктатором и головорезом, который ведет аморальную войну против украинцев.
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