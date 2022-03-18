Британский министр вслед за Байденом назвал диктатора Путина военным преступником

Министр здравоохранения Саджид Джавид назвал российского диктатора Владимира Путина "военным преступником", повторив слова президента США Джо Байдена. Об этом сообщает BBC.

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На форуме Консервативной партии Джавид говорил о своем гневе и печали после прочтения сообщений о массовых захоронениях в Мариуполе и гибели беременных женщин.

"Мы не ошибемся, если скажем, что Владимир Путин — военный преступник. Он представляет угрозу для свободы людей во всем мире, и он будет привлечен к ответственности", — сказал Джавид.

Кремль назвал использование Байденом этой фразы "непростительной риторикой".

17 марта Байден назвал Путина кровавым диктатором и головорезом, который ведет аморальную войну против украинцев.

Вадим Ребрина

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