UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британский министр вслед за Байденом назвал диктатора Путина военным преступником

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 21:58

Министр здравоохранения Саджид Джавид назвал российского диктатора Владимира Путина "военным преступником", повторив слова президента США Джо Байдена. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На форуме Консервативной партии Джавид говорил о своем гневе и печали после прочтения сообщений о массовых захоронениях в Мариуполе и гибели беременных женщин.

"Мы не ошибемся, если скажем, что Владимир Путин — военный преступник. Он представляет угрозу для свободы людей во всем мире, и он будет привлечен к ответственности", — сказал Джавид.

Кремль назвал использование Байденом этой фразы "непростительной риторикой".

  • 17 марта Байден назвал Путина кровавым диктатором и головорезом, который ведет аморальную войну против украинцев.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания война владимир путин саджид джавид диктатура
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 