Британскую секретную разведку МИ-6 впервые возглавит женщина: кто она

Здание МИ-6 в Лондоне (Фото: EPA/ANDY RAIN)

Кадровый офицер британской разведки Блейз Метревели стала первой в истории женщиной, которая возглавила секретную службу МИ-6. Ее назначили на должность 15 июня, сказано в сообщении британского правительства.

"Я рад назначить Блейз Метревели следующим шефом МИ-6. Обладая богатым опытом работы в нашем сообществе национальной безопасности, Блейз является идеальным кандидатом на роль лидера МИ-6", – заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми.

Сейчас 47-летняя офицер возглавляет технический отдел и известна как "Q", а перед этим она занимала должность директора в МИ-5. После назначения главой секретной разведывательной службы Метревели будет известна как "С".

Свой пост она займет осенью 2025 года после того, как нынешний глава секретной разведки Ричард Мур уйдет в отставку.

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что назначение Метревели произошло в тот момент, когда страна сталкивается с угрозами "беспрецедентного масштаба".

"Я знаю, что Блейз продолжит обеспечивать превосходное руководство, необходимое для защиты нашей страны", – сказал он.

Метревели присоединилась к разведке в 1999 году в качестве оперативника. Большую часть своей карьеры она провела на оперативных должностях на Ближнем Востоке и в Европе. Также изучала антропологию в Пембрук-колледже в Кембридже.