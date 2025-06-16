Британську секретну розвідку МІ-6 вперше очолить жінка: хто вона

Будівля МІ-6 у Лондоні (Фото: EPA/ANDY RAIN)

Кадрова офіцерка британської розвідки Блейз Метревелі стала першою в історії жінкою, яка очолила секретну службу МІ-6. Її призначили на посаду 15 червня, йдеться у повідомленні британського уряду.

"Я радий призначити Блейз Метревелі наступним шефом МІ-6. Маючи багатий досвід роботи в нашій спільноті національної безпеки, Блейз є ідеальним кандидатом на роль лідера МІ-6", – заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Наразі 47-річна офіцерка очолює технічний відділ і відома як "Q", а перед цим вона обіймала посаду директора у МІ-5. Після призначення головою секретної розвідувальної служби Метревелі буде відома як "С".

Свою посаду вона обійме восени 2025 року після того, як нинішній глава секретної розвідки Річард Мур піде у відставку.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що призначення Метревелі відбулося у той момент, коли країна стикається з погрозами "безпрецедентного масштабу".

"Я знаю, що Блейз і далі забезпечуватиме чудове керівництво, необхідне для захисту нашої країни", – сказав він.

Метревелі приєдналася у розвідку в 1999 році як оперативник. Більшу частину своєї кар'єри вона провела на оперативних посадах на Близькому Сході та в Європі. Також вивчала антропологію у Пембрук-коледжі у Кембриджі.