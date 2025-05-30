ЦПД: Росія створила фейковий акаунт розвідслужби МІ-6 для дискредитації СБУ

На каналі опубліковане лише одне відео, яке активно просуває роспропаганда

Штаб-квартира Мі-6 (Фото: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA)

Росіяни створили фейковий англомовний акаунт Таємної розвідслужби Великої Британії MI-6 і дискредитують керівництво Служби безпеки України. Про це повідомив Центр протидії дезінформації та зазначив, що це нова інформаційна атака Росії.

Зазначається, що акаунт на платформі YouTube мімікрує під M-I6 і навіть використовує логотип таємної британської розвідки, але не має жодного стосунку до цього відомства.

Акаунт було створено 29 травня 2025 року. ЦПД звертає увагу, що у нього немає знаку верифікації (галочки), який би підтверджував його офіційний статус.

На каналі опубліковане єдине англомовне відео з дискредитацією керівництва СБУ, яке, як зазначається, активно просувають через російські пропагандистські ресурси.

"Закликаємо сприймати інформацію в мережі критично та довіряти лише офіційним джерелам!" – зазначили в ЦПД.