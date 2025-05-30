ЦПД: Росія створила фейковий акаунт розвідслужби МІ-6 для дискредитації СБУ
Росіяни створили фейковий англомовний акаунт Таємної розвідслужби Великої Британії MI-6 і дискредитують керівництво Служби безпеки України. Про це повідомив Центр протидії дезінформації та зазначив, що це нова інформаційна атака Росії.
Зазначається, що акаунт на платформі YouTube мімікрує під M-I6 і навіть використовує логотип таємної британської розвідки, але не має жодного стосунку до цього відомства.
Акаунт було створено 29 травня 2025 року. ЦПД звертає увагу, що у нього немає знаку верифікації (галочки), який би підтверджував його офіційний статус.
На каналі опубліковане єдине англомовне відео з дискредитацією керівництва СБУ, яке, як зазначається, активно просувають через російські пропагандистські ресурси.
"Закликаємо сприймати інформацію в мережі критично та довіряти лише офіційним джерелам!" – зазначили в ЦПД.
- 26 травня повідомлялося, що Росія поширює фейк про розміщення зброї ЗСУ в житлових будинках і заборону евакуації мирного населення.
- 29 травня ЦПД повідомляв, що Кремль намагається представити Україну як "загрозу безпеці" Африці.
- Також зазначалося, що російська пропаганда робить вкиди про "приєднання Волині до Польщі" перед виборами у країні.