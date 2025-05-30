ЦПД: Россия создала фейковый аккаунт разведслужбы МИ-6 для дискредитации СБУ
Россияне создали фейковый англоязычный аккаунт Тайной разведслужбы Великобритании MI-6 и дискредитируют руководство Службы безопасности Украины. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации и отметил, что это новая информационная атака России.
Отмечается, что аккаунт на платформе YouTube мимикрирует под M-I6 и даже использует логотип тайной британской разведки, но не имеет никакого отношения к этому ведомству.
Аккаунт был создан 29 мая 2025 года. ЦПД обращает внимание, что у него нет знака верификации (галочки), который бы подтверждал его официальный статус.
На канале опубликовано единственное англоязычное видео с дискредитацией руководства СБУ, которое, как отмечается, активно продвигается через российские пропагандистские ресурсы.
"Призываем воспринимать информацию в сети критически и доверять только официальным источникам!" – отметили в ЦПД.
- 26 мая сообщалось, что Россия распространяет фейк о размещении оружия ВСУ в жилых домах и запрещении эвакуации мирного населения.
- 29 мая ЦПД сообщал, что Кремль пытается представить Украину как "угрозу безопасности" Африке.
- Также отмечалось, что российская пропаганда делает вбросы о "присоединении Волыни к Польше" перед выборами в стране.