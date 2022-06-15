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Бронежилеты для ВСУ на 25 млн грн: СБУ заявила о разоблачении схемы хищения гуманитарки

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15.06.2022, 15:04
Бронежилеты для ВСУ на 25 млн грн: СБУ заявила о разоблачении схемы хищения гуманитарки - Фото
Фото - СБУ

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении схемы хищения гуманитарной помощи во Львовской области. Как сообщает пресс-служба СБУ, около 3000 изъятых бронежилетов на 25 млн грн будут переданы ВСУ.

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По данным следствия, схему организовал 42-летний руководитель одного из рекламных холдингов Украины, который вместе с сообщниками завозил продукцию военного назначения в Украину под видом гуманитарной помощи.

"Чтобы получить разрешительные документы для беспрепятственной перевозки амуниции через границу, дельцы вводили в заблуждение должностных лиц ВСУ. В частности, принимали гарантийные письма от воинской части и ввозили снаряжение. А затем вместо бесплатной передачи на нужды ВСУ продавали товары, получая прибыль", – сообщает СБУ.

Как сообщает Нацполиция, защитное снаряжение они продавали в интернете по цене 10 000 грн за один бронежилет.

Бронежилеты для ВСУ на 25 млн грн: СБУ заявила о разоблачении схемы хищения гуманитарки

В ходе обысков правоохранители нашли около 3000 бронежилетов на сумму около 25 млн грн, которые были ввезены как гуманитарная помощь армии. После экспертизы амуницию обещают передать на нужды ВСУ.

Предполагаемому организатору схемы объявлено о подозрении по статье о незаконном использовании в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи (статья предусматривает от пяти до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества).

4 июня правоохранители задержали одного из участников этой схемы, 28-летнего жителя Львовской области, во время продажи очередной партии военного снаряжения на общую сумму около 500 000 гривень.

Читайте также: СБУ задержала главу благотворительного фонда при продаже гуманитарной помощи – фото

Оксана Житнюк
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