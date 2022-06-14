Президент Владимир Зеленский обратился к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному с просьбой проверить распространенную в СМИ и соцсетях информацию о том, что у военнослужащих на передовой недостаточно средств индивидуальной защиты. Об этом Зеленский сказал в видеообращении к украинцам вечером 14 июня.

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"Попросил сегодня главнокомандующего Вооруженными Силами Украины очень внимательно отнестись к сообщениям в СМИ и в соцсетях о том, что у части наших бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты. Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом. И я ожидаю проверки логистики в армии – проверки поставляемого и того, как распределяются средства индивидуальной защиты", – сказал Зеленский.

По его словам, государство обеспечивает такие поставки, и всем, кто находится в зонах боевых действий, должно хватать всего необходимого для защиты.

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Оксана Житнюк

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