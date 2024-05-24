Поданные до 10 мая списки на бронирование будет обрабатывать Генштаб, а не Минобороны

Заместитель министра экономики Игорь Фоменко отметил, что соответствующее решение касается только списков, поступивших в Генштаб до 10 мая

Военный билет (Фото: Depositphotos)

Бронирование военнообязанных по спискам, предоставленным до 10 мая, будет проводиться по согласованию Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а не Министерства обороны. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства экономики.

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Заместитель главы Минэкономики Игорь Фоменко пояснил, что Кабмин поручил Генштабу завершить обработку списков, поступивших в ведомство до 10 мая, чтобы не замедлять процесс бронирования.

Как отметил чиновник, ранее, в соответствии с постановлением №76 от 8 мая, обязательства по согласованию списков на бронирование передавались Минобороны.

Впрочем, он отметил, что до принятия этого постановления Генштаб уже обрабатывал определенное количество оформленных списков.

Подавать списки для рассмотрения повторно не нужно.

"Это разовое решение и, акцентирую, касается только списков на согласование, которые поступили в Генштаб до 10 мая", – сказал Фоменко.

9 апреля глава правительства Шмыгаль заявил, что поручил профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, "более справедливое" постановление о бронировании.

10 мая правительство утвердило изменения в постановление №76, согласно которым полномочия утверждать списки на бронирование передадут Минобороны.

14 мая в Кабмине сообщили, что упростят бронирование работников, привлеченных к возобновлению энергетики.

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