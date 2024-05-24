Подані до 10 травня списки на бронювання опрацьовуватиме Генштаб, а не Міноборони

Заступник міністерки економіки Ігор Фоменко зазначив, що відповідне рішення стосується лише списків, що надійшли до Генштабу до 10 травня

Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

Бронювання військовозобов'язаних за списками, поданими до 10 травня, здійснюватиметься за погодженням Генерального штабу Збройних Сил України, а не Міністерства оборони. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства економіки.

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Заступник глави Мінекономіки Ігор Фоменко пояснив, що Кабмін доручив Генштабу завершити опрацювання списків, які надійшли до відомства до 10 травня, щоб не сповільнювати процес бронювання.

Як зауважив урядовець, раніше, відповідно до постанови №76 від 8 травня, зобов'язання із погодженням списків на бронювання передавалися Міноборони.

Однак, він зауважив, що до ухвалення цієї постанови Генштаб вже опрацьовував певну кількість оформлених списків.

Наразі подавати списки для розгляду повторно не потрібно.

"Це разове рішення й, акцентую, стосується лише списків на погодження, які надійшли до Генштабу до 10 травня", – сказав Фоменко.

9 квітня глава уряду Шмигаль заявив, що доручив профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, "більш справедливу" постанову про бронювання.

10 травня уряд затвердив зміни до постанови №76, за якими повноваження затверджувати списки на бронювання передадуть Міноборони.

14 травня у Кабміні повідомили, що спростять бронювання працівників, залучених до відновлення енергетики.

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