Брюссель не стал критиковать украинский закон об образовании

Евросоюз (фото - depositphotos.com)

Европейский Союз продолжает признавать европейские устремления Украины и отказался от критики украинского закона об образовании в проекте заявления о саммите Украина - ЕС, который состоится в Киеве 8 июля. Об этом сообщает Радио Свобода.

Ежегодный саммит состоится незадолго до парламентских выборов. В заявлении, которое было одобрено послами стран-членов ЕС 13 июня и направлено ​​в Киев для дальнейших замечаний, говорится, что Брюссель "признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор, как указано в соглашении об ассоциации". Подобная фраза содержалась и в заключительном коммюнике прошлогоднего саммита, хотя недавно некоторые страны, в частности Франция, Германия и Нидерланды, не поддерживали подобные положительные заявления относительно расширения ЕС в заявлении, приуроченном к 10-й годовщине Восточного партнерства в мае 2019 года -там было пропущено признание евроинтеграционных стремлений восточных соседей блока.

Предыдущие заявления также содержали негативные высказывания в отношении украинского закона об образовании, принятого в 2017 году, которые инициировала Венгрия. Будапешт утверждал, что новые нормы ограничивают право венгерских этнических меньшинств на обучение на родном языке. Киев в свою очередь отмечал, что закон не является дискриминационным, его цель - обеспечить, чтобы все граждане государства могли говорить на государственном языке.

Из-за этого закона Будапешт блокировал все заседания комиссии Украина - НАТО на высшем уровне. Однако, на этот раз во время переговоров с другими странами-членами Венгрия приветствовала обещания администрации президента Владимира Зеленского изучить некоторые аспекты закона и согласилась не упоминать о нем в заявлении, рассказали Радио Свобода источники на условиях анонимности.

В феврале 2019 года заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер выразила солидарность с позицией Венгрии относительно принятия Украиной языковых поправок к закону об образовании, принятых два года назад.